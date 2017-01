HITLEROV LIČNI DOKTOR: Bio je zadužen za sprovođenje eutanazija, sterilizacija i nasilnih pobačaja!

Ambiciozni 28-godišnji Karl Brandt se pridružio Hitlerovoj stranci 1932. godine i vrlo brzo postao SS oficir. Četiri godine ranije ovaj sin pruskog oficira rođen na današnji dan 1904. godine završio je studije medicine, specijalizujući se za hirurgiju glave i kičme.

Dolaskom Hitlera na vlast 1933. svoju odanost nacističkoj ideologiji najpre je pokazao vršeći abortuse ženama za koje se smatralo da imaju genetičke nedostatke poput mentalnih poremećaja ili fizičkih hendikepa.

U to vreme, to je bila sasvim normalna stvar, jer je nacistička propaganda čak objavljivala plakate na kojima su stanovništvo upozoravali da ljudi s naslednim bolestima koštaju društvo 60.000 maraka tokom života, i da takve slučajeve treba sprečiti.

">January 8, 2017

Uskoro, već 1934. godine Brandt je postao Hitlerov doktor i jedan od najviših oficira u Trećem Rajhu, a nije prošlo mnogo kad je došao na mesto šefa nacističkog programa eutanazije – zloglasne Aktion T4.

Hitler je, poznato je, bio zaluđen planom čiste rase. Samo do početka rata 1939. sterilizovao je preko 400 hiljada ljudi, a najmanje 70 hiljada je eutanazirano.

FOTO: Profimedia

Aktion T4 (nazvan po adresi Tirgartenštrase 4 u Berlinu gde je bilo sedište programa) bio je tajni program ubijanja osoba s neizlečivim bolestima ili s fizičkim i mentalnim nedostacima, pod izgovorom da njihov život nepotrebno troši državni novac.

Pretpostavlja se da je na taj način ubijeno više od 200.000 ljudi (po nekim procenama čak 275 hiljada). Programi eutanazije uključivali su sistematska ubistva starijih osoba, psihičkih bolesnika, neizlečivo bolesnih pacijenata, ali i deformisane dece.

