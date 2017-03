INSAJDER TAJNE SLUŽBE UPOZORAVA AMERIKANCE: Tramp nije bezbedan u Beloj kući, vodite ga NAPOLJE!

Komentarišući u petak noćnu provalu u kompleks Bele kuće, Bongino je upozorio: “Ako jedan momak sa rancem i Omar Gonzales sa povređenim kolenom mogu da priđu rezidenciji Bele kuće, možete li mi reći da napadački tim od četrdeset ljudi sa teškim naoružanjem ne bi sravnilo to mesto?“

Bongino je mislio na incident iz 2014. godine kada je Gonzales upao na severna vrata Bele kuće, i navodno mahao nožem.

“To je neoprostivo,“ rekao je Bongino o najnovijem incidentu. “Koliko ovakvih napada ćemo mi, kao građani, tolerisati, bilo pod Barakom Obamom ili sada pod predsednikom Trampom, pre nego što se dovoljno građana pobuni da tajna služba zaista nešto uradi", pita Breitbart.com.

Bongino je autor bestselera iz 2013. godine “Život unutar mehura: Zašto se vrhunski agent tajne službe udaljio od svega toga.

On je takođe govorio za radio program "Aaron Klein Investigave Radio“:

“Tajna služba trenutno nije spremna da brani Belu kuću,“ rekao je on. “Nisu. Znam da to može ljudima biti neprijatno. I iskreno, ja sam zaista umoran od nekih komentatora na kablovskim vestima koji nikada nisu proveli ni jedan minut u cipelama agenta tajne službe.“

FOTO: AP

“Oni nemaju pojma kako bezbednosni plan Bele kuće uopšte izgleda na terenu. Svi oni samo sede ovde i govore “O ne.“ “Bili su spremni.“ “Ovo je bio izvodljiv incident.“ “Ovako je to trebalo uraditi.“

Po pitanju provale u petak uveče, Bongino je upozorio: “Da li misliš da ono što se dogodilo danas nije usmereno ka svakom teroristi sa “Pogledajte ovo momci.“ Ja podižem alarm nadajući se i moleći se da će se neko probuditi i konačno uraditi ono što treba da se uradi.“

Bongino je ponudio neke predloge za nadogradnju bezbednosti: “Moraju da poprave ogradu. Pojačaju ljudstvo na severu i jugu. Dodaju timove sa specijalnim oružjem. Nabave najbolju tehnologiju, odmah. Jasno je da tehnološki senzori i kamere ne rade kao što je planirano. Nabavite ih. Ne postoji drugo rešenje.“

Former Secret Service Dan Bongino CLAIMS More Obamagate Info To Be Released This Week! https://t.co/STcTIu5heA pic.twitter.com/RVzPN6Gu4f