ISPOVEST NOVINARA KOJI JE INTERVJUISAO TRAMPA: Neverovatno koliko je skroman i svašta zna

“Pre svega me iznenadila skromnost, ali i pretrpanost njegove kancelarije iz koje koordinira preuzimanje funkcije predsednika”, rekao je Diekman u razgovoru za dnevnik Frankfurter algemajne cajtung.

“Sve je zatrpano novinama, posterima, fotografijama, ali i raznim sportskim rekvizitima. Jedino što ukazuje na kancelariju budućeg predsednika je nedavno ugrađeno neprobojno staklo“, kaže izdavač dnevnika Bild.

On je primetio da tokom 50-minutnog intervjua, kog je vodio zajedno s kolegom iz britanskog dnevnika Tajms, Trampova sekretarica za stratešku komunikaciju, koja je bila prisutna, nije ni jednom intervenisala.

„Tramp je bio neočekivano dobro pripremljen. Sve brojke je iznosio iz glave“, rekao je Diekman, ali je istovremeno dodao da „nije imao osećaj“ da je neko Trampa pripremio za intervju, što je vidljivo i iz „direktnih odgovora“ koji ukazuju na to da ih niko pre toga nije kontrolisao.

„Nakon skoro sat vremena razgovora stiče se utisak da Tramp zaista SAD doživljava kao fabriku čiji je on direktor i kao fabriku u kojoj više ništa ne ide kako treba, ali zato je on tu da to ispravi“, priseća se Diekman.

Trampove izjave bile su i pune kontradikcija. U jednom trenutku Tramp politiku Angele Merkel prema izbeglicama proglašava „čistim ludilom“, a u drugom trenutku je opisuje kao fascinantnu političarku i jedinog sagovornika u Evropi.

Diekman je na kraju zaključio i da je bilo vrlo teško „čisti trampovski rečnik“ prevesti na nemački. „To je jezik koji nema veze s političkom svakodnevicom“, zaključio je dugogodišnji glavni urednik Bilda.

