ISPOVEST SEVERNOKOREJSKOG DEZERTERA: Zašto ne treba pritiskati Kima!

U intervjuu za Bi-Bi-Si, Tae Jong Ho je rekao da bi Kim Džong Un osećao obavezu da pritisne „dugme na tom opasnom oružju ukoliko bi pomislio da su njegova vladavina i njegova dinastija ugrožene“.

Tae, koji je bivši zamenik ambasadora Severne Koreje u Velikoj Britaniji i zvaničnik sa najdužim stažom u Ambasadi pre nego što je pobegao u Seul sa svojom porodicom u avgustu 2016, jedan je od velikog broja visokih zvaničnika koji su nedavno pobegli iz Pjongjanga.

On kaže da tvrdoglavi Kim „zna da će, ukoliko izgubi vlast, to biti njegov poslednji dan, tako da bi mogao da učini bilo šta, pa čak i da napadne Los Anđeles. Jer kada ljudi znaju da će svakako biti ubijeni, onda mogu svašta da učine. To je normalna ljudska reakcija.“

Ranije je Tae tvrdio da će program nuklearnog naoružanja Severne Koreje biti završen do kraja 2017. godine i, iako veruje da će se Kimova vladavina jednog dana „urušiti narodnim ustankom“, on smatra da je nuklearno oružje ključ Kimovog opstanka na vlasti.

Ovaj dezerter smatra da „Kim Džong Un vrlo dobro zna da je nuklearno oružje jedina garancija za njegovu vladavinu. Ako izgubi moć, onda je to njegov poslednji dan. Mogao bi bilo šta da učini“.

Prošle nedelje vanredni profesor engleskog na Univerzitetu Čapman Tome Zelner napisao je u kolumni za „Los Anđeles tajms“ da „čak i neprecizno ispaljena interkontinentalna raketa ima veće šanse da ubije milione ljudi umesto da pogodi slabo naseljenu pustinju ili planinu“.

Japanski list UPI objavio je u sredu da bi Tae mogao da poseti SAD i sastane se sa zvaničnicima Bele kuće i stručnjacima za Severnu Koreju. List prenosi da je Tae rekao: „Ako pravilno informisanje američke vlade o pravim namerama nuklearnog razvoja Severne Koreje pomogne Sjedinjenim Američkim Državama da uspostave racionalnu, preciznu politiku prema Severnoj Koreji, ne bih oklevao da posetim SAD“.

(Sputnik)

