JEZIVA GREŠKA: Policija ubici predala pištolj za krvoproliće!

MAJAMI - Policija na Aljasci zaplenila je nedavno oružje od Estebana Santjaga (26), ubice petoro ljudi na aerodromu Fort Loderdejl na Floridi, ali mu je ono vraćeno u decembru jer su lekari procenili da nije mentalno oboleo.



To isto oružje je ovaj veteran rata u Iraku koristio za masakr na aerodromu i pucao je iz njega dok nije ostao bez metaka, javljaju američki mediji.



Delovao sam



Inače, Esteban je na saslušanju u FBI u novembru izjavio da mu CIA kontroliše misli i tera ga da gleda video-snimke Islamske države, a iz Nacionalne garde Aljaske je otpušten upravo zbog mentalnih problema.



Američki zvaničnici saopštili su juče da ne isključuju terorizam kao mogući motiv napada, a specijalni agent Džordž Piro rekao je da se nastavlja razmatranje svih motiva tog „stravičnog zločina“.

- Nastavljamo da razmatramo terorizam kao potencijalni motiv ovog napada. Izgleda da je osumnjičeni delovao sam, a sve ukazuje na to da je poštovao procedure tokom provere svog oružja - poluautomatskog pištolja kalibra devet milimetara - rekao je Piro.



Bez lečenja



Esteban je prve znake mentalne bolesti pokazao nakon povratka iz Iraka 2011. godine, kaže njegov brat Brajan Santjago Ruiz.

- Esteban je u psihijatrijskoj bolnici proveo tek nekoliko dana, a nije dobio nikakvo dodatno lečenje - rekao je on.



Američko federalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Santjaga. Optužen je za čin nasilja na međunarodnom aerodromu sa smrtnim ishodom, za šta je predviđena smrtna kazna.

