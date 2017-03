JEZIVA POJAVA NA SEVERNOM POLU ŠOKIRALA NAUČNIKE: Pratim Arktik 35 godina, ali ovo još nisam video!

Arktički led već treću godinu zaredom ima najmanju površinu na vrhuncu zime otkad su 1979. počela satelitska merenja, saopštili su u sredu NASA i Američki institut za sneg i led (NSIDC).

Arctic sea ice reached a new record low maximum extent earlier this month, according to @NASA and @NSIDC scientists. https://t.co/0btaPF4nKt pic.twitter.com/1GbR6iJU4H

">March 22, 2017

Ovo nije neočekivano pošto je 2016. bila najtoplija godina u istoriji i treća najtoplija godina zaredom, što nije viđeno od 1880, kad je počela da se meri temperatura.

"Pratim arktičku klimu zimi već 35 godina i još nisam video ovo što se događa posednjih godina", rekao je direktor NSIDC Mark Seriz. Usto, podaci sa atelita CryoSat-2 Evropske svemirske agencije (ESA) pokazuju da je arktički led nešto tanji nego u poslednje četiri godine.

@Pazuzu_Hanbi @NASA @NSIDC Here is a look at the Arctic minimum every year from 1979-2015. pic.twitter.com/nntGpOuRAS