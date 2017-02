JEZIVO PRIZNANJE UHAPŠENOG DŽIHADISTE: Silovao sam preko 200 žena, muškarcima je to potrebno!

Husein je zarobljen u oktobru prošle godine prilikom napadan na Kirkuk, a tokom intervjua je zajedno sa još jednom pripadnikom ID-a ispričao kako izgleda uznemirujući život džihadista

Tvrdi da su im emiri i lokalni komandanti Islamske države dali zeleno svetlo da siluju pripadnice jazidske i drugih manjina.

"Mladim muškarcima je to potrebno. To je normalni", rekao je Husein novinarima Rojtersa.

Kaže kako je u nekoliko gradova u Iraku išao od kuće do kuće i silovao žene u vreme kada je ID preuzimao kontrolu od iračkih snaga bezbednosti nad sve većim delovima teritorije.

I dok su muške članove porodica ubijali, mnoge jazidske žene su najpre silovali, a potom oteli i pretvorili ih u seksualne robinje. On tvrdi da je ubio oko 500 ljudi otkako se 2013. godine pridružio Islamskoj državi.

"Pucali smo i sekli glave kad god je trebalo", rekao je Husein koji dodaje da su ga emiri učili da ubija i da mu je u početku to teško padalo, ali da je svakim novim danom ubijanje bivalo sve lakše.

#IslamicState ( #ISIS ) militants behind bars Ghaffar Abdel Rahman(31y/o)+ Amar Hussein(22y/o) #SULAIMANIYA , #Iraq ,REUTERS/Zohra Bensemra pic.twitter.com/RMBU5ZYPQf

">17. фебруар 2017.

"Sedam, osam, deset, trideset, četrdeset ljudi odjednom. Odveli bismo ih u pustinju i ubili. Naterao bi ih da sednu, vezao im povez i ispalio metak u glavu. To je bilo uobičajeno", otkriva nemilosrdni terorista.

Međutim, iako otvoreno priznaje jezive zločine, Husein sebe doživljava kao žrtvu, a novinarima je rekao da je iz siromašne, razorene porodice u Mosulu.

@Gidi_Traffic 21yr-old Islamic terrorist,Amar Hussein,has admitted to raping 200 women and killing over 500 persons. pic.twitter.com/w7PxtKGiyx