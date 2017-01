JEZIVO UPOZORENJE AMERIČKOG GENERALA: Evropo, spremaj se za rat. Ameriko, ne slutiš šta te čeka!

An Interview with Stanley McChrystal https://t.co/PsimOCdNHB

">January 26, 2017

"Rat u Evropi nije nezamisliv. Ljude koji žele da veruju da rat u Evropi nije moguć, možda čeka iznenađenje. Moramo da prihvatimo politiku velike moći, ne možemo da se pretvaramo da je nema", rekao je on za najnovije izdanje časopisa Prism.

Što se Amerikanaca tiče, njegovo upozorenje je jezivo na drugi način. General Mekristal kaže da će tehnološki progres postati takav da će Amerikanci morati da se odreknu nekih građanskih prava.

"A European war is not unthinkable," says Stanley McChrystal. "we can’t pretend that [great power politics] r gone” https://t.co/H0zWLEWf4I