KIM DŽONG SE NE ŠALI: Severna koreja ima plutonijuma za 10 atomskih bombi!

Brojni stručnjaci misle da bi Severna Koreja, koja je izvela dva nuklearne probe i više desetina raketnih ispaljivanja 2016., trebala da udvostručiti napore u 2017. kako bi ostvarila svoj cilj slanja nuklearne bombe na američki kontinent.

Stručnjaci se ne slažu po pitanju stepena razvoja severnokorejskog naučnog programa, ali se slažu da je Pjongjang učinio veliki napredak od dolaska na vlast Kim Džong-Una posle smrti njegova oca Kim Džong-Ila uu decembru 2011. godine.

U sredu je južnokorejsko ministarstvo odbrane objavilo da je Severna Koreja krajem 2016., imala verojatno 50 kilograma plutonijuma vojnog kvaliteta, što je količina dovoljnu za izradu 10 bombi. Pre osam godina imali su 40 kilograma plutonijuma.

