KO ĆE NASLEDITI ROKFELEROVE 3,5 MILIJARDE DOLARA? Ima šestoro dece, ali pare će dobiti i neko drugi

Međutim, misterija je ko će naslediti njegovo bogatstvo jer se nedavno pojavila informacija da će veliki deo novca ostaviti univerzitetu Harvard.

"Biznis insajder" je pisao da je Rokfeler donirao velike sume u dobrotvorne svrhe, pa se spekuliše da je dao čak nekoliko milijardi dolara.

Prema podacima portala Harvard bi mogao da dobije najmanje 100 miliona dolara a ostatak para bi mogao da bude raspodeljen kako na manje donacije, tako i porodičnim fondovima koje drže njegova deca.

