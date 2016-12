KONGRESMEN OPTUŽIO BELU KUĆU: Obama dao 100.000 dolara džihadisti poslatom iz Gvantanam u BiH!

Rojs, koji je predsedavajući Odbora za inostrane poslove, podseća da je Al-Savah uhapšen i držan u američkom zatvoru na Kubi jer je navodno bio najbliži saradnik Osame bin Ladena i čak napisao i knjigu o pravljenju bombi i obučavao bombaše samoubice.

#Obama releases top #AlQaeda explosives expert, Tariq al-Sawah, from #Guantanamo:https://t.co/pVD8ujjJ2O Me: He will strike again, for sure — Daniel Pipes (@DanielPipes)

">January 23, 2016

Zajedno sa stotinama drugih uhapšen je posle napada 11. septembra 2001. i savezničke intervencije u Avganistanu.

"Kada što sam načuo da Obamina administracija hoće da uplatiti Al-Savahu 100.000 dolara poslao sam dvojicu svojih saradnika u Sarajevo u augustu i oktobru da to ispitaju", naveo je zastupnik Rojce u autorskom tekstu za list The Wall Street Journal. On navodi da je Al-Savah, koji je pravio bombe za Al-Kaidu, “izbačen u januaru, bez kaputa i u lošem zdravstvenom stanju”.

Nearly 1/3 of Guantanamo detainees who have been released are believed to have returned to terrorism: https://t.co/YDdlPGXaMJ @RepEdRoyce — WSJ Editorial Page (@WSJopinion)

">December 27, 2016

"Čak i ako bi našao posao, on nema legalan status u Bosni da bi ga prihvatio. Članovi njegove porodice su takođe nezaposleni i jedva spajaju kraj s krajem. Zašto ne bi prodao svoje terorističke veštine " pita se predsjedavajući Odbora za inostrane poslove.

Dodaje da su bosanski zvaničnici izjavili da je “Stejt Department raspravljao o tome na nekoliko sastanaka kako direktno uplatiti Al-Savahu 100.000 dolara”.

#Pentagon: Dwaj więźniowie przeniesieni z #Guantanamo:

Tariq Al-Sawah do Bośni, a

Ali Al-Suwaydi do Czarnogóry pic.twitter.com/OfphCsNxsY — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS)

">January 21, 2016

"Osoblje Ambasade SAD-a negiralo je da je ikad postojao ikakav sporazum da se plati Al-Savahu i naglasilo da mu nikakva sredstva nisu poslata ni direktno ni indirektno. Njihove belške sa sastanaka o tom pitanju su jednostavno uništene ", tvrdi Rojs.

