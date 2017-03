(VIDEO) KRVAVI NAPAD U OHAJU: Uleteli u noćni klub i počeli da pucaju, 15 ranjeno, 1 osoba MRTVA

Pucnjava se dogodila oko 2 ujutro u noćnom klubu "Kameo".

On scene Cameo Night Club 4601 Kellogg. 14 victims shot, one victim decreased. pic.twitter.com/yMMlTf5Bcl

">March 26, 2017

Žrtve su odvedene u 4 obližnje bolnice.

#BREAKING: Reports of shooting spree at Club Cameo nightclub — Cincinnati police in Kellogg Ave, #US. pic.twitter.com/OG5qLMCXIf