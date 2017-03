KURIR OTKRIVA ŠOKANTNI RAZGOVOR TRAMPA I MERKELOVE: Draga pusti EU, nego kad vraćaš pare!

Neimenovani nemački ministar, tvrdi da je Tramp isprintao lažni račun i uručio ga Merkelovoj za vreme razgovora iza zatvorenih vrata tokom njene posete Vašingtonu prošle nedelje.

Države članice NATO pakta načelno su se obavezale da troše dva posto svog bruto nacionalnog dohotka na odbranu, ali je tu obavezu vrlo mali broj država ispoštovao. Iznos koji je Tramp gurnuo Merkelovoj u ruke navodno je iznos koji je nemačka trebala da uplatiti od 2002. do danas, sa kamatama. Ta godina je odabrana jer je tadašnji kancelar Gerhard Šreder obećao da će trošiti više za obranu.

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!