LITVANIJA DIŽE ZID NA GRANICI S RUSIJOM: Ne može da zaustavi tenkove, ali ne može da se preskoči!

Budžet koji je Litvanija usvojila za 2017. godinu uključuje i deo o gradnji ograde na granici, za koju će biti izdvojeno 3,6 miliona evra, piše portal "Leituvos Zinios", javlja Sputnjik.

