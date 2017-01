MAĐARSKI MINISTAR PROTIV SANKCIJA RUSIJI: One su beskorisne, Rusi nam nisu pretnja Planeta 08:43, 28.01.2017. 2

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je da Rusiju ne treba doživljavati kao pretnju Mađarskoj ili bilo kojoj članici NATO, dodajući takođe da je stav Budimpešte o sankcijama protiv Rusije da su one beskorisne.

Predsednik Rusije Vladimir Putin doputovaće u posetu Mađarskoj 2. februara, a Sijarto je tim povodom u intervjuu Rojtersu, rekao: "Ne vidim Rusiju kao pretnju Mađarskoj. Razumem i poštujem to što naši poljski, baltički prijatelji imaju drugačiji stav o tome... Rusija ne bi napala nijednu članicu NATO. Mislim da to ne bi bilo u interesu Rusije", rekao je on.

Kad je reč o sankcijama protiv Rusije, on je rekao da su te mere bile ekonomski neuspešne i da u političkom smislu nisu postignuti željeni ciljevi.

"Mislim da ne treba da se radujemo gubicima ruske privrede jer to su loše vesti i za Evropu", rekao je on.

Sijarto je govorio i odnosima Mađarske i SAD ocenivši da očekuje "dramatičan napredak" u odnosima sa Vašingtonom.

On se složio sa stavom predsednik SAD Donalda Trampa da je NATO pretpeo neuspeh kada je reč o odbrani od pretnje terorizma.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug