MEĐUNARODNI TRGOVAC ORUŽJEM O TRAMPU: Ne mogu da mu prodaju m*da za bubrege i zato im smeta!

Jedan on najvećih međunarodnih trgovaca oružjem, čiji je pseudonim Dejvid Marks, izjavio je da vladavina Donalda Trampa smeta međunarodnim administracijama upravo zato što novi američki predsednik neće dozvoljavati ono što su radili njegovi predsednici.

Marks Trampa ne uzima zdravo za gotovo, ali ističe da zasad u njemu vidi ono što je i očekivao."Iz geopolitičke perspektive, druge zemlje znaju da mu ne mogu prodavati sra*** kao što su mogle ranijim administracijama. Ako mu i pokušaju prodati sra**, on će im odgovoriti punom snagom, i zato će morati da sednu za sto i pregovaraju. Saveznici i neprijatelji su se podjednako toga usr***", rekao je on za "Vajerd".

Navodi da je Tramp uneo veliki nemir u globalnu vojnu zajednicu, ali da to nije nužno loše.

"Svi su zbunjeni. Veliki deo njih ne zna šta da očekuje. Uzmite primer da je spustio slušalicu australijskom premijeru. Suprotno mišljenju drugih, čvrsto verujem da se on ne bi tako poneo da nije osetio potrebu za tim. On zna šta to znači biti predsednikom SAD", smatra ovaj trgovac.

Tvrdi da Tramp nije mirovao ni na domaćem vojnom planu, posebno sa fabrikama koje su bile veliki teret za vojni budžet već niz godina.

"Tramp je stvarno zajahao firbe poput Boinga i Lokhid Martina, govoreći im da se priberu u smislu određivanja cena i verodostojnosti… Program "Džoint strajk fajtera (F-35)", samo kao primer na najvišem nivou, bio je umobolan u tom smislu. Lagali su nas, kao i naše saveznike i sad te zemlje traže vojne sisteme na drugim mestima. To stvara loš ugled SAD… Ne možete pumpati cenu i očekivati od kupaca da plate cenu za koju god vi smatrate da je potrebna", objasnio je Marks.

Što se tiče trgovine naoružanjem, Marks napominje da Tramp na to zapravo ne može da utiče.

"Setite se, trgujemo samo sa zemljama koje su se svrstale kao saveznici SAD-a pa čak i tu imamo jasne granice oko toga šta se sme i ne sme prodavati. Ono što je uvek vruće jeste ono što mi nazivamo tehnologijom remećenja – pametna oružja, rakete, oružja sa sistemom navođenja, i bilo kakva tehnologija koja menja odnose snaga na terenu, vezane uz pojedine sukobe… To je i razlog zašto ih moramo ozbiljno i strogo kontrolisati i ne dopustiti im da se samo pojave na bilo kom bojnom polju ili u bilo kom sukobu. U pogrešnim rukama te tehnologije mogu da imaju katastrofalne posledice za šire društvo, širom sveta", rekao je Marks.

Što se tiče Trumpove administracije, prognoze su u ovom trenutku nezahvalne, smatra Marks.

"Svi su u nekom obrascu čekanja… Više nismo predvidivi, a naši neprijatelji računaju na predvidivost američkih administracija. Ta nam je predvidivost bila kočnica i za to smo platili cenu. Sada kad nema te predvidivosti, to nam je u neku ruku dalo opciju vraćanja na početnu poziciju. Svi se nadaju najboljem, ali i dalje ne znamo šta da očekujemo od njega. Lopta je apsolutno u njegovim rukama", zaključio je on.

