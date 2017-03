MIGRANTI U GRČKOJ POKUŠAVAJU DA SE UBIJU: Deca uzimaju drogu, žele da okončaju BESKRAJNU PATNJU!

U izveštaju organizacije "Spasimo decu" navodi se da se "mentalno zdravlje brzo pogoršava", zbog uslova koji su rezultat prošlogodišnjeg sporazuma Evropske unije i Turske o zaustavljanju priliva migranata.

Najšokantiji i užasni prizori koje je osoblje organizacije "Spasimo decu" uočilo je povećanje pokušaja samoubistava i samoranjavanja kod dece koja imaju i po devet godina, piše u izveštaju.

#Greece News: Youth in Greece’s Migrant Camps Turning to Drugs, Suicide Attempts, Save the Children Says https://t.co/iH70uqrkhq pic.twitter.com/KfmrgyK0dr