MISTERIJA U VAŠINGTONU: Devojčice masovno NESTAJU, policija demantuje, javnost u strahu

Policija je i ranije objavljivala informacije o nestalnim osobama na društvenim mrežama, ali od početka godine novi načelnik policije odlučio je da koristi i Tviter za kritične slučajeve zbog čega se stiče utisak da je sve više nestalih.

"Ako je više ljudi svesno nestanka, onda ćemo imati više očiju u javnosti", rekla je portparolka vašingtonske policije Alejna Gerc.

Another little Black girl missing in #DC .

10-year old Winter Griffin, last seen yesterday at 8:30am

Pls RThttps://t.co/sLbm623W2B — Erika Totten (@2LiveUnchained)

">March 22, 2017

Od tada se na društvenim mrežama skoro svakog meseca objavljuju slike nestalih osoba, od kojih su mnoge deca i žene.

Gerc kaže da mnogi vide tvitove o nestalim osobama, ali često ne znaju ishod potrage kao i da neke osobe bivaju pronađene.

Another missing child in #DC and they're using a mugshot!

Best believe we're bringing this up at the town hall tomorrow night. pic.twitter.com/aCOppnrQZA — Erika Totten (@2LiveUnchained)

">March 22, 2017

Zbog toga se stiče utisak da je stopa nestanka devojčica, i to afroameričkog i latinoameričkog porekla, u Vašingtonu alarmantna i da niko ne obraća pažnju na to.

Na drurštvenim mrežama pojavljuju se i netačne informacije kao što je da je samo ove nedelje nestalo 14 devojčica.

Vašingtonski zvaničnici su u pismu ministru pravde Džejmsu Sešonsu i direktoru FBI Džejmsu Komiju zatražili da angažuju resurse kako bi se istražio broj nestale dece u distriktu.

Can someone explain to me how 14 black girls go missing in 24 hours in DC and it's not a goddamn news story?!? pic.twitter.com/o1WnG3uKUW — DanielleMoodie-Mills (@DeeTwoCents)

">March 24, 2017

Međutim, iz policije su odgovorili da nije povećan broj nestalih devojčica kao i da je većina nestalih 2017. godine brzo pronađena.

Štaviše, prošle godine mesečno je prijavljivano 200 slučajeva nestalih lica, a ove godine u proseku 190.

Većina slučajeva reši se za 24 ili 48 sati, a u najvećem broju slučajeva ispostavi se da je reč o pokušaju bežanja dece.

U Vašngtonu se trenutno 21 osoba vodi kao nestala, a taj broj se svakodnevno menja.

Iz policije navode da nema indicija da se veruje da "devojčice u distriktu postaju plen trgovaca ljudima u velikom broju".

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug