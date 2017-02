NA MAFIJU PREKO PORODICE: Evo kako Italija krade budućnost najopasnijim bosovima

Boreći se protiv mafije na samom jugu Italije, sudija Roberto Di Bela video je mnogo toga: decu od 11 ili 12 godina kako stražare tokom ubistava, prisustvuju dogovorima oko droge i mafijaškim sastancima, ili uče kako se koristi kalašnjikov, piše Newsweek.rs .





Onog dana kada je osudio mlađeg brata maloletnika koga je poslao u zatvor pre više godina, sudija Di Bela se odlučio na drastičnu meru: odvajanje dece od roditelja-mafijaša i preseljenje u druge delove Italije, kako bi se prekinuo ciklus stvaranja generacija kriminalaca. "Ne uzimam ih bez razloga", kaže 53-godišnji predsednik suda za maloletnike u Kalabriji. "Sinovi kreću stopama očeva. Država ne može da dozvoli da se deca uče kako da postanu kriminalci."





Otkako je 2012. počeo da oduzima decu od roditelja osuđenih za veze sa mafijom, Di Bela je izmestio oko 40 dečaka i devojčica starih između 12 i 16 godina iz njihovih porodica. Ovaj pristup je bio efikasan koliko i kontroverzan.



U četvrtini slučajeva, majke koje su želele da pobegnu iz mafijaškog okruženja, krenule su sa decom. Ostali maloletnici smešteni su u hraniteljske porodice, a sudija kaže da niko od njih od tada nije počinilo neki zločin.Italijansko Ministarstvo pravde upravo je sistematizovalo propise kako bi Di Belina inovacija, sada ograničena na deo Kalabrije, mogla da se iskoristi u borbi protiv mafije u celoj zemlji.Mnoge je ova strategija zapanjila, jer je Italija zemlja u kojoj se neguju porodične veze. Sudijini protivnici njegov metod nazivaju nacističkim i smatraju da se time previđaju faktori zbog kojih je Kalabrija jedan od nasiromašnijih i najnasilnijih regiona. "Ako Kalbrija ostane najnerazvijeniji region u Italiji, imaće i dalje najjaču mafiju. Bez obzira na porodice", kaže Isaia Sales, autor više knjiga o organizovanom kriminalu.NA ENDRANGETU PREKO PORODICESudija Di Bela priznaje da je izgubio više od mirnog sna kada je doneo ovakvu odluku. Ipak, otkako je počeo da odvaja decu, dobijao je pisma očeva koji su mu se zahvaljivali, mali štićenici su govorili da se osećaju slobodno, a majke tražile da to učini i za njihovu decu.Uspeh ovog pristupa mnogo govori o vezama koje su od Endrangete, porodičnog posla, učinili jedan od mafijaških klanova u koji je najteže uvući se.Iz svoje baze na jugu, Endrangeta se infiltrirala čak i u delove Severne Italije i po inostranstvu, i tako postala jedna od najmoćnijih kriminalnih organizacija na svetu. Specijalizovana je za šverc droge i oružja i najveći je snabdevač kokainom u Evropi.Metodi koji čvrsto povezuju klan istovremeno su prisni i brutalni, pa oni koji su uvučeni u mrežu teško mogu da pobegnu. "Čuli smo stvari koje zvuče mnogo gore nego kod Gomore", rekao je Di Bela, aludirajući na knjigu i film "Gomora" o zloglasnoj napuljskoj mafijaškoj mreži Kamora.Sudija je ubeđen da je raskidanje porodičnih veza ne samo jedan od najdelotvorjijih načina da se porazi Endrangeta, već i da se deci iz mafijaških porodica pruži mogućnost da imaju normalan život.Neki maloletnici ulazili su u ovaj program nakon što su počinili "simptomatične zločine", poput nasilja bandi ili paljenja policijskih automobila. Drugi su, međutim, i u tom mladom dobu već bili izgrađeni mafijaši. Od devedesetih, sud u Kalabriji osudio je oko 100 maloletnika za povezanost za mafijom i 50 za ubistvo ili pokušaj ubistva.Tinejdžeri koji potiču iz mafijaških porodica imaju pristup neograničenom, nezakonito stečenom bogatstvu, pa nose Roleks satove i zanemaruju školu kako bi provodili vreme samo sa porodicom. "Emocionalno, veoma su usamljeni", priča psiholog Enriko Interdonato, volonter koji sarađuje sa Di Belom. "Moj posao je, uglavnom, da im ljudski pristupim.""Ne želimo nikoga da menjamo, ali možemo da im pomognemo da izgrade sopstvenu savest", dodaje Interdonato.I RODITELJI ZAHVALNIDeci koja su preseljena u druge regione vlasti pokušavaju da pruže uslove za normalno detinjstvo. U poslednje dve godine, sudiji su se obraćale majke koje se nadaju da će spasiti decu od sudbine da poginu ili završe u zatvoru, a neke i same žele da pobegnu od mafije. Psiholozi i socijalni radnici neprestano rade sa ovom decom. Kada napune 18 godina, mogu da biraju hoće li se vratiti u Kalabriju. Većina ostaje u kontaktu sa sudijama i socijalnim radnicima i posle okončanja programa.Ipak, vlasti mogu da oduzmu samo one maloletnike za koje uspeju da dokažu da su u opasnosti zbog mafijaškog ponašanja porodice. Odvajanje deteta je uvek bolna odluka i Di Bela je ne shvata površno.Sudija se seća 12-godišnje devojčice čija su oba roditelja bila u zatvoru. Njeno odvođenje je bilo tako potresno, da je čak i policajac koji ju je pratio plakao. Posle nekoliko dana, devojčica je pozvala sudiju da mu kaže da je najzad slobodna – više nije bila samo ćerka toga-i-toga.Jedan otac, pod strogim režimom u zatvoru, pisao je Di Beli da mu se zahvali "za šansu koju je dao njegovoj deci da žive u čistom okruženju i u skladu sa zakonom". "Ponosan sam što će moja deca imati drugačiju budućnost", napisao je.