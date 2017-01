NOVI NAPAD U ISTANBULU: Dvojica naoružanih muškaraca pucali na restoran!

Dvojica napadača otvorila su paljbu na restoran u istanbulskoj četvrti Fatih.

Turski mediji javljaju da je nekoliko ljudi ranjeno. Nezvanično se saznaje da su povređene tri osobe. Pored restorana nalazi se univerzitet. Neki mediji javljaju da je ranjen radnik univerziteta i vlasnik restorana.

Images from shooting scene in Fateh, #Istanbul; 3 persons injured; reports claims shooting is personal conflict, not terrorism#Turkey pic.twitter.com/H7UhQAqYsV