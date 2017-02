NAPAD OBAVEŠTAJACA: Putinov prijatelj žrtva zavere CIA

VAŠINGTON - Majkl Flin, savetnik američkog predsednika Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost, podneo je preksinoć ostavku nakon oštrih kritika zbog veza sa Moskvom.



S obzirom na to da je Flin prijatelj ruskog predsednika Vladimira Putina, mnogi smatraju da je on samo prva žrtva zavere Centralne obaveštajne agencije (CIA) i antiruskog lobija, koji po svaku cenu želi da pokvari odnose novog američkog predsednika sa Kremljom, a zatim i da skinu Trampa s vlasti.

Druženje... Majkl Flin sa Vladimirom Putinom i Emirom Kusturicom Stalne optužbe



Američki obaveštajci objavili su tvrdnje da je Flin, pre nego što je Tramp preuzeo dužnost, razgovarao s ruskim ambasadorom u SAD Sergejom Kisljakom o sankcijama koje je Barak Obama uveo Moskvi, a zatim o tome prevario potpredsednika Majka Pensa.

- Nažalost, zbog brzog razvoja događaja, nenamerno nisam informisao potpredsednika Pensa i druge o mom telefonskom razgovoru s ruskim ambasadorom - napisao je Flin u ostavci.



Zanimljivo je da je Flin, koji je na jednoj zabavi uslikan sa Putinom i našim rediteljem Emirom Kusturicom, bio na čelu Odbrambene obaveštajne agencije (DIA) od 2012. do 2014, ali ga je Obama smenio nakon sukoba sa CIA. Brzo nakon što je predložen za savetnika, krenule su tvrdnje da Putin ima tajni dosije o Trampu u Moskvi i njegovim seksualnim perverzijama, a u navodnim dokumentima se često spominje i Flin kao veza sa ruskim obaveštajcima.

- Otpuštanje Majkla Flina zbog kontakata s Rusijom nije samo paranoja nego nešto mnogo gore. Ili Tramp nije pronašao potrebnu nezavisnost i sateran je u ćošak, ili se rusofobija rašila po novoj administraciji od vrha do dna - kaže Konstantin Kosačev, predsedavajući Komiteta za spoljne poslove ruskog parlamenta.

Udar psihologa



Aleksej Puškov, ruski poslanik, poručio je da meta hajke obaveštajaca nije bio Flin već odnosi sa Rusijom, čije poboljšanje je Tramp najavio.



Da je pritisak na Flina samo korak ka potpunom udaru na Trampa, najbolje pokazuje pojačan zahtev za impičment, smenu šefa Bele kuće. U okviru tih zahteva juče je grupa psihijatara, psihologa i socijalnih radnika poslala pismo medijima tvrdeći da „Trampa psihičko stanje onemogućava da sigurno obavlja funkciju predsednika“.

Kremlj

TO JE UNUTRAŠNJA STVAR AMERIKE



Ostavka savetnika Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost Majkla Flina je unutrašnja stvar SAD, izjavio je juče portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Rekli smo sve što smo hteli da kažemo - rekao je Peskov.

Potraga za zamenom

PETREUS OPET U IGRI



Nakon iznuđene ostavke Majkla Flina, zvaničnici Bele kuće, uključujući i Trampovog zeta Džareda Kušnera, dalo se u potragu za osobom koja će zameniti Flina na mestu savetnika. Navodi se da trenutno u trci za preuzimanje doskorašnje Flinove funkcije vodi viceadmiral Robert Harvard, ali da je na sastanku sa zvaničnicima u vezi sa ovim poslom bio i bivši direktor CIA i nekadašnji komandant savezničkih trupa u Avganistanu Dejvid Petreus.

