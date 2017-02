(VIDEO) NAUČNIK OTKRIO ŠTA AMERIKU ŠTITI OD KOLAPSA: Imaju tajno oružje kodnog naziva H-1B!

Posle nedavne Trumpove zabrane ulaska muslimanima iz sedam zemalja ponovno je postala popularna na internetu. Evo šta je Kaku rekao tada.

"Amerika ima tajno oružje. To tajno oružje je H-1B, i bez H-1B naučni establišment ove zemlje bi se urušio. Zaboravite na Gugl, zaboravite na Silicijumska dolinu, ne bi ni bilo Silicijumske dolinee bez H-1B! A znate šta je H-1B? To je viza za genije!

"Morate da shvatiti da u Americi 50 posto ljudi koji imaju nekakav doktorat nije rođeno u Sjedinjenim Državama. Na mom univerzitetu, jednom od najvećih američkih univerzitetskih centara, 100 posto kandidata za doktorate su strani državljani.

"Sjedinjene Države su magnet koji guta sve te najveće umove sveta, ali sada se ti 'mozgovi' vraćaju nazad u svoje zemlje. Vraćaju se u Kinu. Vraćaju se u Indiju...' "E pa to se dogodilo zahvaljujući SAD. Dakle nemojte mi govoriti kako je nauka generator prosperiteta u SAD, maknemo li H-1B vize iz svega srušiće se kompletna američka ekonomija".

