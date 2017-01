NEKA GA DAJU, AKO GA IMAJU: Za snimak Trampa sa ruskim prostitutkama nude milion dolara nagrade!

Opozicija neće mirovati u pokušajima da ga diskreditiraju i sruši. U prilog tome je i navodna seks afera koju krije navodni izveštaj britanskog obaveštajca.

Naime, već neko vreme internetom kruži neprovereni izvještaj iz nepotvrđenih izvora s nepotvrđenim tvrdnjama, u kojem se na 35 stranica opisuju Trumpove aktivnosti u Rusiji i njegov odnos s Kremljem. Posebno je zanimljiv deo u kojem se navodi kako je Donald naručivao ruske protitutke u svom predsedničkom apartmanu u moskovskom hotelu.

