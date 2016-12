NEMA VIŠE FRAJ VOŽNJE NEMAČKIM AUTOPUTEVIMA: Uvodi se napalta putarina za strance!

Evropska komisija odmah je tužila Nemačku Sudu EU u Luksemburgu jer zakon propisuje da se iznos godišnjih vinjeta odbija državljanima Nemačke od njihove poreske prijave, što bi značilo da za Nemce korišćenje autoputeva i dalje ostaje besplatno, a da bi zapravo jedino stranci plaćali vinjete jer plaćeni iznos ne mogu da odbiju od svoje poreske obaveze.

Posle puno pregovora, dogovora i predloga napokon je ponuđeno kompromisno rešenje, a Berlin je ipak na kraju s Briselom uspeo da dogovori naplatu korišćenja autobana. Nemačka menja kompletan zakon kako sistem naplate putarina ne bi bio diskriminatorski. Uskoro se očekuju vinjete na nemačkom "autobanu", a one najkraće od deset dana koštaće od 2,5 do 20 evra To će zavisiti od snage motora i količine izduvnih gasova koje auto ispušta u Nemačkoj.

Međutim već su se pobunili Austrijanci, Holanđani i Belgijanci koji su najavili detaljan pregled kompromisa Berlina i Brisela, pa ako utvrde da je najavljeni nemački sistem naplate (premda sada još bolje maskiran najavljenom promenom zakona) i dalje diskriminatorski prema njihovim vozačima i da nisu ravnopravni prema nemačkim vozačima koji puteve već plaćaju pri registraciji vozila, planiraju da tuže Nemačku Sudu EU.

Austrija takođe ima sistem vinjeta, ali cena je jednaka za sve jer Austrijancima se plaćeni iznos ne odbija od poreza, a u nemačkom slučaju se Nijemcima odbija. Kako bilo, premda još nisu jasni svi detalji kompromisnog rešenja sve će biti jasnije tek kad Nemci usvoje promenu svog zakona, a nejasno je i kad točno počinje naplata putarina, no to se ne očekuje pre nemačkih parlamentarnih izbora u jesen 2017. godine.

http://chats.viber.com/kurir