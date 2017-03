NEUNIŠTIVI BROD ADOLFA HITLERA: Preživeo dve atomske bombe, a onda posvađao dve SVETSKE SILE!

Ali je zato bilo na hiljade koza, svinja, štakora, miševa i zamoraca. Pilot bombardera B-29 nije bio baš najtačniji, uranio je nekoliko minuta pre devet sati i s visine od 8000 metara ispustio atomsku bombu nazvanu "Gilda", da bi kratko potom na visini od samo 158 metara iznad morske površine nuklearna eksplozija snage 23 kilotona TNT-a razornim udarnim valom i vrelinom od hiljade i hiljade stepeni pogodila brodove.

Novine su povodom tog testa pisale o razočaranju eksplozijom. "USS Gilliam" jeste bio doslovno pometen, ali osim njega još samo četiri broda poslata su direktno na dno. Problem je bio u tome što je pilot za 649 metara promašio cilj i eksplozija nije prošla očekivano.

Ipak, svi brodovi redom bili su apsolutno sprženi, čelični trupovi su im užasno deformisani... Osim jednom brodu - ratni brod "Prinz Eugen" ostao je skoro pa neoštećen.

Samo nekoliko dana kasnije, brod je preživeo još jedan nuklearni pokušaj, ovaj put precizan i već i tim delom svoje karijere, kao nuklearni glineni golub, ušao bi u istoriju. O njemu je Ingo Bauernfajnd upravo objavio knjigu "Prinz Eugen", objašnjavajući ratni put broda od porinuća 1938. godine.

Hitler je s brodom imao velike planove. Posebno je u Kilu prisustvovao kad je 22. avgusta Magdolna Horti, supruga budućeg mađarskog kvislinga Mikloša Hortija, krstila brod. Tri godine posle, brod dug 210 metara i naoružan topovima kalibra 20 centimetara isplovio je na Atlantik zajedno s ratnim brodom Bizmark, čeličnim ubojitim plovećim monstrumom, kako bi po Atlantskom okeanu napadali britanske trgovačke brodove koji su na liniji iz SAD-a i Kanade održavali Veliku Britaniju u životu usred nacističke ratne invazije na Evropu.

Princ Eugen je vrlo brzo dobio nadimak - "srećan brod". Prvo što je još i pre odlaska na prvi zadatak još 2. jula 1940. preživeo direktne pogotke tokom bombardovanja. Drugo, kad je već isplovio, od Bizmarka se odvojio i stao sam da vreba britansku trgovačku flotu malo pre nego što će Bizmark naleteti na britansku kraljevsku mornaricu i izbušen otići na okeansko dno s više od 2000 ljudi na palubi.

Teško je i zamisliti kako bi se brod izvukao da je morao deliti ratnu sudbinu Bizmarka. Konačno, 1942. uspeo je da se probije kroz britansku blokadu u kanalu Lamanš, kroz rojeve aviona i torpeda kojima su ga ciljali, i sigurno se vratio u Nemačku.

Ostatak rata proveo je kao brod za vežbu mornarima, te u poslednjim ratnim mesecima kao brod za prevoz nemačkih izbeglica preko Baltika. Kraj rata dočekao je usidren u Kopenhagenu kao najveći preživeli nemački ratni brod.

Oko njega su se žestoko svađali Britanci i Sovjeti. Amerikanci za brod nisu bili nešto posebno zainteresovani, ali im je ipak pripao kao ratni plen nakon lutrije koju su saveznici organizovali jer se drugačije nisu mogli dogovoriti.

