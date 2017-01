NEVIDLJIVI UBICA IZ NOĆNE MORE: Zaboravite nuklearnu apokalipsu, protiv ovih bakterija nemamo šanse!

Žena je primljena u bolnicu u Rinu, u Nevadi, zato što ju je napala bakterijska infekcija, koja se proširila na kosti.

">January 13, 2017

Lekari su je lečili sa čak 26 različitih vrsta antibiotika, ali nijedan nije delovao. Laboratorijska analiza ustanovila je da je reč o Klebsiella pneumoniae (klebsiela pneumonie). To je inače bezazlena bakterija koja je stanovnik našeg probavnog trakta, ali ova je bila otporna na sve vrste antibiotika. Nesrećna žena je pala u septički šok i preminula.

Poslednja nova vrsta antibiotika otkrivena je 80-tih godina prošlog veka, a farmaceutske kuće ne zanimaju se za razvijanje novih jer im se ne isplati. U međuvremenu, sve više sojeva bakterija otporno je na sve više vrsta antibiotika. Da sve bude gore, bakterije međusobno razmenjuju DNK, pa tako i na druge sojeve prenose otpornost na antibiotike.

