(VIDEO) ŠOKANTNO OTKRIĆE U SLUČAJU OTMICE MALE MEDI (3): Glavni svedok lagao!

Posumnjalo se u njegovu izjavu kada je privatni istražitelj Mark Vilijams-Tomas izneo potpuno novu teoriju o nestanku Medi. Reč je o radniku koji je u vreme otmice bio zaposlen u portugalskom odmaralištu Praja da luz, gde je porodica Meken letovala, piše San.

Policija veruje da je iz za sada nepooznatog razloga prikrivao istinu, ali se ne aludira na to da je on Maedin otmičar.Istražitelj Mark Vilijams-Thomas izneo potpuno novu teoriju o nestanku.

On tvrdi da je malena Madi ustala iz kreveta i pošla da traži svoje roditelje, što je u suprotnosti s dosadašnjom pretpostavkom da je oteta u apartmanu.

Njeni roditelji su naime, bili na večeri s prijateljima u restoranu koji je bio blizu soba u kojima su ostavili decu da spavaju. Oni tvrde i da su svako malo išli da provere kako su deca.

"Moguće je da se Madi probudila i pošla da traži roditelje. Morala je da prođe kroz prostorije apartmana i izađe na ulicu da bi stigla do restorana" , kaže Vilijams-Thomas.

On dodaje da je poznata i činjenica da su vrata apartmana bila labava i da je devojčica mogla sama da ih otvoriti.

Ovo je sasvim nova teorija jer se dosad verovalo da je dete oteto u apartmanu dok je spavalo. Ako je izašla iz apartmana, onda je moguće da je oteta na ulici.

