OD IZBORA DO ULASKA U BELU KUĆU: Ovo su najveće odluke Donalda Trampa!

1. Prvi put sa Obamom u Beloj kući

Samo nekoliko sati pošto su objavljeni i konačni rezultati glasanja i kada je zvanično pobedio na izborima, novoizabrani predsednik susreo se po prvi put sa Barakom Obamom u Beloj kući.

Razgovor Trampa i Obame izazvao je različite reakcije u svetskim medijima, pogotovo zbog činjenice da je prvi afroamerički predsednik u istoriji SAD u kampanji odlučno podržavao demokratsku kandidatkinju Hilari Klinton.

2. Obračun sa medijima

Američki milijarder je protiv sebe u predsedničkoj kampanji imao veliki broj domaćih, ali i stranih medija, a svoj Tviter nalog iskoristio je kako bi se najpre obračunao sa Njujork Tajmsom.

Optuživao ih je zbog "lažnih vesti", što je sada već postala krilatica na društvenim mrežama (Fake News), kao i zbog "lošeg pokrivanja fenomena Tramp".

The @nytimes states today that DJT believes "more countries should acquire nuclear weapons." How dishonest are they. I never said this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">November 13, 2016

Takođe, demantovao je tekst Njujork Tajmsa u kojem se navodi da "veruje kako više zemalja u svetu trebalo da poseduje nuklearno oružje".

"Koliko su samo neiskreni. To nikada nisam rekao!, napisao je Tramp na Tviteru.

3. Politički planovi u prvih 100 dana

Tačno dve nedelje nakon izbora, Tramp je na Tviteru objavio snimak u kojem je američkom narodu želeo da saopšti šta je to što će sa svojim tranzicionim timom uraditi u prvih 100 dana.

Tramp je najavio da će se SAD povući iz Transpacifičkog trgovinskog sporazuma prvog dana pošto sedne u predsedničku fotelju i preuzme dužnosti u Beloj kući.

.@transition2017 update and policy plans for the first 100 days. pic.twitter.com/HTgPXfPWeJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">November 21, 2016

On je to najavio kao jednu od mera koje sprema za prvi dan mandata, a među njima je i izdavanje naredbe o seči vladinih regulativa, istraga u Ministarstvu rada o zloupotrebama viznih programa i ukidanje nekih restrikcija u vezi sa proizvodnjom energije, uključujući naftu iz škriljaca, gas i ugalj, preneo je Rojters.

4. Povlačenje iz biznisa

Novi predsednik SAD saopštio je da će se povući iz biznisa kako bi se posvetio dužnostima šefa države.

Tramp je još tokom kampanje najavljivao da će prepustiti kompaniju nekom članu porodice.

Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">November 30, 2016

Biznismen i milijarder je bio na meti kritika zbog zadržavanja svojih poslovnih interesa čak i u vreme dok se priprema za preuzimanje predsednikovanja.

5. Pozvao na dobre odnose sa Rusijom

"Dobri odnosi sa Rusijom su dobra, a ne loša stvar. Samo glupi ljudi ili budale misle da je to loše", napisao je Tramp na Tviteru.

Tramp je ovim povodom objavio više tvitova, u kojima je istakao da će sarađivati sa Rusijom kako bi se rešili "neki od mnogih gorućih problema i pitanja sa kojima se svet suočava", preneo je BBC.

"Ionako je dovoljno problema u svetu", naveo je Tramp i obećao da će, kada on preuzme funkciju predsednika, Rusija poštovati SAD "mnogo više nego sad".

