OGLASILA SE I HILARI SA INAUGURACIJE: Tu sam da podržim našu demokratiju!

"Ovde sam kako bih iskazala poštovanje našoj demokratiji i njenim trajnim vrednostima. Nikada neću prestati da verujem u našu zemlju i njenu budućnosti", napisala je Klintonova na svom zvaničnom profilu.

Međutim, supruga bivšeg predsednika SAD Bila Klintona nije viđena kako tvituje dok je dolazila na Kapitol Hil.

Hilari Klinton je na 45. predsedničkim izborima u Sjedinjenim Državama izgubila trku od milijardera Donalda Trampa koji će danas biti inaugurisan u novog predsednika države.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration