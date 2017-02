OGROMNA ERUPCIJA VULKANA NA SUMATRI: Prekrila nebo oblacima dima i pepela!

AFP prenosi da su se ogromni oblaci dima nadvili nad planinom Sinabung i okolnom oblašću, kao i osnovnom školom, gde su se deca igrala u senci vulkanskog oblaka.

Mount Sinabung in Indonesia's North Sumatra spewed clouds of smoke and ash high into the air today. https://t.co/GCS6CoqkAB pic.twitter.com/9ypDDyBQcn