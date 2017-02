OPSESIJA: Gazda Fejsbuka želi da nam čita misli

LONDON - Mark Zakerberg (32), osnivač Fejsbuka, opsednut je novim tehnologijama i ulaže na desetine miliona dolara u razvoj moždanih implantata pomoću kojih bi bilo moguće čitanje misli ljudima.



Zakerberg, koji je težak 53,6 milijardi dolara i koga je Forbs stavio na 10. mesto liste najmoćnijih ljudi na svetu, siguran je da će tehnologija u budućnosti mnogo napredovati.



Fejsbuk je prošle godine objavio konkurs za radno mesto „interfejs menadžera za kompjuter-mozak“ i „inženjer neuronskog snimanja“. Zakerberg je izjavio da je sledeći korak virtuelna stvarnost.

- Ono što mislite i osećate u svom savršenom obliku se nalazi u vašoj glavi i mogućnost da to podelite sa svetom je ono što želimo da uradimo u sledećoj fazi. Postoje prilično neverovatna istraživanja mozga koja navode na zaključak da ćemo to možda moći da uradimo u određenom trenutku - rekao je Zakerberg.



On je uložio 50 miliona dolara u kompaniju „Čan Zakerberg Biohab“, koja će se baviti ovim istraživanjem.





E.K.







http://chats.viber.com/kurir

Autor: Fonet,AP