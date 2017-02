OSOBLJE BELE KUĆE KOMUNICIRA PUTEM APLIKACIJE: Automatski briše poruke čim se pročitaju!

Ta praksa je navodno uvedena zbog bojazni od kontinuiranog dostavljanja informacija medijima od strane osoblja Bele kuće. Vlada Donalda Trampa je zbog curenja informacija sve više frustrirana, a neretko ju je curenje informacija i osramotilo.

Aplikacija "Confide" briše poruku u trenutku kada se ona otvori na drugom uređaju što znači da tim činom nestaje trag o poruci i njenom sadržaju.

"Komunicirajte digitalno s istim nivoom privatnosti i bezbednosti kao što to činite kada razgovarate s nekim usmeno. Uz pomoć enkriptiranih poruka koje se samouništavaju, Confide osigurava da će vaše privatne poruke zaista ostati privatne", stoji na internet stranici ove aplikacije.

Vašington Post prenosi da nekoliko članova osoblja Bele kuće komunicira putem aplikacije.

Tokom prvih mesec dana mandata predsednika Donalda Trampa nekolicina ključnih informacija o izvršnim ukazima i medijskim sažecima došla je do medija. Izvori tih informacija često su anonimni ili neimenovani.

Javnost i mediji su zbog curenja informacija Belu kuću okarakterisali kao haotičnu i neprofesionalnu.

FOTO: Reuters

U ponedeljak je otkriveno da je predsednik Tramp naredio da se sprovede interna istraga kako bi se utvrdilo ko medijima šalje informacije.

I sam predsednik je nakon nebrojenih medijskih napisa o delovanju sada bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Majkla Flina putem Tvitera izrazio svoje nezadovoljstvo zbog curenja informacija u medije.

"Prava priča ovde je zašto iz Vašingtona ilegalno curi toliko informacija? Hoće li curenje nastaviti kada budem pregovarao o Severnoj Koreji itd.?", napisao je Tramp.

