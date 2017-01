OVA OPROŠTAJNA PORUKA PROMENIĆE VAM ŽIVOT: Ostalo joj je nedelju dana života, a ovo je njen amanet!

Nardja Miler (25) šminkerka iz Brizbejna čitavog je života patila od cistične fibroze, a 2014. godine je rešila da se operiše jer više nije mogla imala snage da vodi „bitku bez kraja”.

Nažalost, njeno telo je posle dve godine odbacilo pluća za koja je verovala da će joj spasiti život. Lekari su joj saopštili poražavajuću vest da joj je ostalo svega nekoliko dana života.

Na Instagramu je ostavila oproštajnu poruku u kojoj je objasnila da nikada nije odustajala, i poručila svima "da žive život do maksimuma".

