OVAKO ĆE IZGLEDATI TRAMPOVA INAUGURACIJA 900.000 ljudi, muzičari, mažoretkinje a dolazi čak i Hilari

Inauguracija Donalda Trumpa za 45. američkog predsednika vrhunac je višednevnog festivalskog raspoloženja u glavnom gradu Vašingtonu.

Već u četvrtak u 10.35 sati (16.35 po srednjoeuropskom vremenu) počinju koncerti ispred spomenika Abrahamu Linkolnu. U prvom delu programa neće biti zvezda, a okupljene će zabavljati razni orkestri limene muzike i mažoretkinje.

Istog popodneva, od 15.30 do 16 sati po lokalnom vremenu, Tramp i njegov potpredsednik Majk Pens učestvuje na svečanosti polaganja venaca na Nacionalnom groblju Arlingtonu u čast svim palim američkim veteranima.

Između 16 i 18 sati (od 22 do ponoći po srednjevropskom) Tramp će biti na drugom delu koncerta ispred Linkoln Memoriala nazvanom "Učinimo Ameriku ponovo velikom! Dobrodošli" koji će predvodiiti kanti zvezde Tobi Kejt i Li Grinvud, 'najjača' muzička imena koja su se odazvala pozivu na inauguraciju. Tramp će održati govor, a sve će završiti raskošnim vatrometom.

Izabrani predsednik će prenoćiti u predsedničkoj gostinjskoj kući Bler Hausa, prekoputa Bele kuće.

U petak ujutru Tramp i Pens će prvo na misu u episkopalnu crkvu nedaleko od Bele kuće, a potom će Barak Obama i supruga Mišel ugostiti Trampa i buduću prvu damu Melaniju na čaju u Beloj kući. Zatim će se zajedno uputiti na Kapitol.

U 9.30 po lokalnom vremenu (15:30 po srednjoevropskom) počinje inauguracijska svečanost. Prisustvovaće joj članovi Kongresa, sudije Vrhovnog suda, diplomate i javnost. Trojica bivših predsednika biće među zvanicima, Džimi Karter, Bil Klinton i Džordž Buš mlađi. Njegovog oca neće biti jer je u bolnici zbog lošeg zdravlja. Na svečanosti će biti i Trampova protivnica Hilari Klinton.

U 11.30 počinju govori verskih čelnika, a potom će zakletvu položiti potpredsednik Majk Pens.

Tačno u podne (u 18 sati po srednjevropskom vremenu) zakleće se i Donald Tramp. Učiniće to sa dve Bibilije, svojom, koju mu je poklonila majka, i onom kojom se koristio Abraham Linkoln za svoju inauguraciju.

Tramp nakon toga drži inauguracijski govor, a svečanost završava u 12.30 sati.

U skladu s tradicijom Tramp i Pens zatim odlaze na ručak u Kongres, a u 15 sati počinje parada Avenijom Pensilvanija od Kapitola do Bele kuće. Trampa i Pensa će pratiti oko 8.000 učesnika parade, ponovo raznih orkestara, mažoretkinja, predstavnika svih rodova američke vojske.

Od 19 do 23 sata Tramp, Pense i njihove supruge učestvuju na tri službena inauguracijska bala.

U subotu će novi predsednik i njegov potpredsednik od 10 do 11 sati (od 16 do 17 po srednjeevropskom vremenu) biti na međukonfesionalnoj molitvi u nacionalnoj katedrali u Vašingtonu, čime će službeno završiti inauguracijske svečanosti.

Sve će to skupa koštati oko 200 miliona dolara.

(Index.hr)

