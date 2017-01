(FOTO) OVO JE LICE UBICE IZ ISTANBULA: Napadač je profesionalni ubica, odlučančan i hladnokrvan!

Na snimku se vidi navodni napadač kako se snima na trgu Taksim, ali se nije jasno da li je snimak napravljen pre ili posle napada u diskoteci Reina.Napadač je i dalje u bekstu i još nije identifikovan, a Islamska država je preuzela odgovornost za napad.

Turski mediji objavili su danas pozivajući se na mišljenja bezbednosnih stručnjaka da je napadač na noćni klub u Istanbulu tokom novogodišnje noći, dobro obučeni profesionalac, terorista koji je tehnike ubijanja naučio boreći se u redovima Islamske države u Siriji.List "Dejli" na engleskom jeziku preneo je reči eksperta za borbu protiv terorizma Abdulaha Agara da način na koji je napadač delovao pokazuje da je "on apsolutno ubica i da je verovatno ubijao i ranije", prenosi AP.

Turkish Deputy PM Numan Kurtulmus says Ankara to continue operations in Syria despite Istanbul nightclub attack. https://t.co/EPkNCONJrI pic.twitter.com/QCLpWAoIDq