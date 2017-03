OZBILJNO POJAČANJE: Ruske Vazdušno-kosmičke snage dobijaju 17 novih Suhoja Su-30 (FOTO, VIDEO)

Ministarstvo odbrane namerava da u naredne tri godine pojača svoju flotu sa novih 90 letelica u okviru državnog programa naoružanja za period do 2020. godine

Ruske Vazdušno-kosmičke snage (VKS) dobiće 17 Suhoj Su-30 višenamenskih borbenih aviona 4.+ generacije najavio je zamenik ministra odbrane Jurij Borisov u svoj poseti korporaciji Irkut koja se bavi proizvodnjom letelica, Newsweek.rs.



"Sa ovom fabrikom potpisan je dugoročni ugovor. Ove godine očekujemo 17 novih Suhoj 30 SM aviona i deset Jak-130 aviona", rekao je Borisov. Ministarstvo odbrane Rusije i korporacija Irkut zaključili su u aprilu 2016. godine ugovor o nabavci preko 30 Suhoj borbenih aviona do kraja 2018. godine.



Ruska VKS i mornarica trenunto koriste između 40 i 50 Suhoj letelica. Vojska je očekivala 60 novih aviona do kraja 2016. godine, ali ne može se sa pouzdanošću reći koliko je novih u opticaju. Ministarstvo odbrane namerava da uvede novih 90 letelica ako je sudeći po brojnim ugovorima koje je sklopila od 2012. godine u okviru državnog programa naoružanja za period 2011 - 2020.







Suhoj Su-30 SM je višenamenska letelica opremljena bombama, vazdušnim, odbrambenim i projektilima za napad. Može se koristiti za vazdušni napad ili za izvođenje operacija sa kopna ili palube broda. Nekolicina ovih letelica korišćena je u bombaškim misijama ili su bili u pratnji drugih ruskih vojnih letelica u Siriji.



Su-30 SM je baziran na transportnoj verziji modela Suhoj Su-30 MKI, letelici koju je zajedničkim snagama razvila Rusija i Aero-nautika Hindustan za potrebe Vojno-vazdušne jedinice Indije. Međutim, dvosedni SM je lokalna varijanta Suhoj MKI tipa i za razliku od njega nema izrealsku i francusku avionsku elektroniku. Sa druge strane, on je zadržao istu konstrukciju od titanijuma i legure ojačanog aluminijuma i, između ostalog, ima opciju sa rešenjem upravljanja vektorom pritiska kao i model MKI AL-37 FP.



Kada mu se prikače dodatni rezervoari, letelica može leteti približno 3.000 kilometara bez dopune goriva.





Zamenik ruskog ministra odbrane takođe je objavio da će VKS dobiti 16 novih Suhoj Su-34 lovaca-bombardera u sklopu 92 letelice koje je Ministarstvo odbrane naručilo."Ove godine očekujemo četiri letelice više nego što je planirano, a naručeno je ukupno 16 Su-34 letelica", rekao je Boris.Pored toga, Borisov je naglasio da će nadograđene varijante starijih letelica Su-34 poleteti 2018. godine."Program modernizacije Su-34 letelica planiran je za 2018. godinu i razgovarali smo sa predstavnicima fabrike i sa Ujedinjenom avio-proizvodnom korporacijom o radovima na letelicama u okviru budućeg programa naoružanja za period 2018 - 2025."

Autor: Foto: Profimedia