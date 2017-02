(VIDEO) PALESTINSKI APEL TRAMPU: 100.000 traži da ih ne ostavi na cedilu

Arapski novinski sajt Al-Monitor navodi da je ovu kampanju organizovao Centar mladih za razvoj i inovacije u gradu Nablusu, na Zadnoj obali, i da je 11 dana prikupljao pisma, počev od 20. januara, kada je Tramp stupio na dužnost. Prikupljena su pisma mladih Palestinaca koji žive na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, kao i od izbeglica iz Sirije i onih koji imaju libansko državljstvo.

"Sva pisma su se fokusirala na pravo Palestinaca na slobodu i samoopredeljenje, okončanje (izraelske) okupacije i primenu međunarodnih rezolucija, konvencija i sporazuma koji se odnose na palestinski cilj", rekao je direktor centra Muhamed Abu Ras.

On je dodao da "pisma pozivaju Trampa da se drži principa demokratije i ljudskih prava i da bude posvećen i brani međunarodni legitimitet pronalaženjem pravednog i trajnog rešenja za palestinski cilj", prenose izraelski medij.

Ahmed Džamil Azam, koji rukovodi Fakultetom za međunarodne studije na Univerzitetu Birzeit kraj Ramale, rekao je da je cilj pisama da "objasne Trampu pozitivnu i političku poziciju koju Palestinci imaju u mirovnom procesu i da pokažu da će pozicija koja naginje u korist Izraela imati posledice po taj proces, rešenje o dve države i region uopšte".Pisma su sakupljena pre sastanka Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua prošle srede u Beloj kući.

Tramp je tada rekao da postoji više opcija za postizanje mira, a da se njemu sviđa ona koju dve strane izaberu, pa bilo da su to dve države ili jedna država. On je time odstupio od dugogodišnje politike svojih prethodnika, rekavši da su se dve države nekad činile "lakšom od dve opcije" i da je on otvoren za alternativu ako dve strane predlože nešto bolje.

Arapska liga je na to oštro reagovala, naglasivši nepokolebljivu posvećenost modelu dvodržavnog rešenja decenijskog sukoba dva naroda i upozorivši na teške posledice premeštanja ambasade SAD iz Tel Aiva u Jerusalim.

Generalni sekretar Arapske lige Ahmed Abul Gejt rekao je da palestinsko-izraelski sukob zahteva model rešenja dve države, odnosno stvaranje nezavisne Palestine uz Izrael u granicama pre rata 1967. godine, kada je Izrael osvojio pojas Gaze i Zapadnu obalu s istočnim Jerusalimom.

On je to rekao u Kairu nakon sastanka s generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, koji je takođe upozorio na posledeice napuštanja ideje o dvodržavnom rešenju, rekavši da alternative nema osim osnivanja dve države.

(Beta)

http://chats.viber.com/kurir