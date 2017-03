PEDOFIL NAZVAO BBC IZ ZATVORA: Rekao da su njegove osmogodišnje ćerke UŽIVALE dok ih je silovao!

Voditelj Alan Besvik je morao da prekine razgovor, ali je dao monstrumu skoro 5 minuta prostora u etru. Program je emitovan 1. marta na BBC radiju Mančester i Lankašir.

Pedofil je čak govorio o tome kako je počeo snimati seksualne odnose s decom. Izjavio je:

"Obe moje ćerke su uživale u seksu sa mnom kad im je bilo 8 godina, uz puni pristanak i znanje njihove majke".

Takođe je rekao da bi odraslima trebalo obezbediti snimke "seksa s decom" što bi ih sprečilo da siluju decu.

Na kraju je voditelj prekinuo razgovor rečenicom: "Ti si odvratan, gubi se."

BBC Trust odmah je pokrenuo istragu u kojoj je zaključeno da su ovim incidentom "prekršena pravila uredništva".

Producent emisije u koju se pedofil javio navodno je bio ometen i zato je čuo samo kraj razgovora. Sledećeg jutra poslali su policiji dodatne informacije.

