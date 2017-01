PESKOV SKRESAO ZLIM JEZICIMA: Tramp nije RUSKI ČOVEK!

"Nije on naš čovek, on je američki čovek. On je predsednik Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Peskov za televizijski program Vesti, koji će biti emitovan u subotu, ali čiji je deo emitovan danas na televiziji Rosija 1, prenosi Tass.

Peskov navodi da je "najveća greška zapadnih analitičara i nekih ruskih političkih analitičara to što Trampa smatraju ruskim čovekom".

Njujork tajms je u četvrtak pisao da "američke obaveštajne službe i službe za sprovođenje zakona ispituju presretnute komunikacije i finansijske transakcije u okviru široke istrage o mogućim vezama između ruskih zvaničnika i saradnika novoizabranog predsednika Donalda Trampa.

Autor: Tanjug