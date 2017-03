PIPKALA DRUGU ŽENU U AVIONU UZ BLUDNE KOMENTARE! Verenik je brani: Ponekad se događaju takve stvari

Mekini je uhapšena kada je avion sleteo, zbog optužbi da je "pipkala" ženu do koje je sedela. Navodno ju je dirala po bedru uz "izopačene i bludne komentare".

Pomoćnica državnog tužioca Ravi Sinha je izjavila: "Mekini je to učinila s namerom da ponizi i zlostavlja žrtvu".

Najveća kazna za ovaj zločin je 10 godina zatvora i 250.000 dolara.

Heidi McKinney: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/LI8sHHrLRa pic.twitter.com/7tvjQbCDtv