POSLEDNJE OBRAĆANJE BARAKA OBAME: Evo čime će se sada baviti!

"Posle 8 godina u Beloj kući, Mišel i vam se pridružujemo kao obični građani. Želimo da zahvalimo iz srca za to što ste nam dali privilegiju da služimo zemlji koju volimo", rekao je Barak Obama, a onda reč dao svojoj suprugi.

"Najpre ćemo da odemo na odmor. Konačno ćemo se naspavati i provesti vreme sa našom porodicom", dodala je Mišel.

Takođe, sada već bivši predsednik upoznao je građana Sjedinjenih Država i sa projektom kojim će se baviti nakon što se vrati sa zasluženog odmora.

Pogledajte:

Pres. Obama, Michelle Obama send farewell message: "We want to thank you once again from the bottom of our hearts." https://t.co/imVBpdW0tc pic.twitter.com/hbiZ7RVM3c