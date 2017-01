PREOKRET: Tramp časti Putina ukidanjem sankcija?

VAŠINGTON/MOSKVA - Dve najmoćnije osobe na svetu - ruski lider Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp - danas će prvi put razgovarati telefonom.



Moguće je da će novi šef Bele kuće ukinuti sankcije Rusiji uvedene 2014. i započeti novu eru rusko-američkih odnosa.



Spremno naređenje



- Izvori iz Vašingtona tvrde da je Trampova administracija već spremila izvršno naređenje o ukidanju sankcija Rusiji. Predsednik SAD će prvo razgovarati s Merkelovom, pa s Putinom. Ukoliko se to potvrdi, biće to najveći preokret otkako Zapad pokušava da zaustavi revanšističku Rusiju. Važno je da Kongres i Evropa reaguju - objavio je Fabris Potje, istraživač Atlantskog saveta i bivši direktor za politiku generalnog sekretara NATO.



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Putin namerava da čestita Trampu.

- Malo je verovatno da će razgovarati o velikom broju tema s obzirom na to da je u pitanju njihov prvi kontakt od inauguracije. Ne želim da predviđam da li će se dogovoriti o ličnom sastanku. Što se tiče ukidanja sankcija, ne znam ništa o tome. Ta informacija je potekla od anonimnog izvora, pa je teško reći da li je tačna - rekao je on.



Visoka savetnica u Beloj kući Kelien Konvej potvrdila je da će Tramp razgovarati sa šefom Kremlja o ukidanju sankcija.

- Sve se razmatra. Ako je Putin spreman za ozbiljan razgovor sa SAD o uništenju islamskog terorizma, mi ga slušamo - kaže ona.



Evropa se buni



Rojters je najavio da će Tramp danas razgovarati i s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Fransoa Olandom, kao i da je moguće da tema budu upravo sankcije, ali da odluka u Vašingtonu ne bi automatski značila i ukidanje evropskih sankcija Moskvi.



U Evropi ne gledaju blagonaklono na ove najave, pa je tako britanska premijerka Tereza Mej, koja je juče postala prvi svetski lider koji se sastao s Trampom otkako je ušao u Belu kuću, upozorila SAD da se ne približavaju previše Putinu.

Opleo po kraljici popa

MADONA JE ODVRATNA



Donald Tramp kritikovao je juče Madonu zbog njenog poziva da se bombom raznese Bela kuća.

- Iskreno, ona je odvratna. Mislim da takvim izjavama šteti sebi. Oštetila je ljude koji s njom dele mišljenje. Ona je bruka za našu zemlju - rekao je Tramp.

