PREVRNUO SE TURISTIČKI AUTOBUS NA TAJVANU: Najmanje 28 poginulih, zarobljeni čekaju pomoć!

Tajvanski zvaničnici javljaju kako je otprilike 40 ljudi bilo u autobusu, kad je krenuo iz Tajpeja jutros, a 20 kola Hitne pomoći su trenutno na terenu, javlja CNA.

Tajvan se inače smatra jednim od najsigurnijih mesta na svetu, ali kritičari govore kako bi trebalo unaprediti bezbednosne standarde.

