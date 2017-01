PRIZIVAJU KRVOPROLIĆE: Trampu pakuju rat na Balkanu

LONDON - Ukoliko ruski predsednik Vladimir Putin od američkog kolege Donalda Trampa bude zatražio podršku za Srbiju, na zapadnom Balkanu doći će do rata, tvrdi Denis Mekšejn, bivši britanski ministar za Evropu.



U autorskom tekstu za Independent Britanac, koji je bio u vladi Tonija Blera od 2001. do 2005, kao da priziva krvoproliće na našim prostorima, a za sve unapred krivi novog šefa Bele kuće.



Nadrealne tenzije



- Do poslednjeg izbijanja napetosti između Srbije i Kosova došlo je zbog voza. To bi bilo za strip da nije reč o smrtno ozbiljnoj provokaciji srpskih nacionalista. Srbi su bliski s pravoslavcima u Rusiji i nadaju se da će Tramp stati uz njih. Jasno je da se Kremlj specijalizovao za nepoštovanje granica koje priznaje UN u Moldaviji, Gruziji i Ukrajini, kao i da podržava Beograd u zahtevima srpskih separatista na Kosovu i u Bosni - tvrdi Mekšejn u svom ne baš logičnom tekstu.



On kaže da „sumnja da Tramp uopšte zna gde je Kosovo“.

- Ako Putin zamoli Trampa za uslugu prema Srbima, na zapadnom Balkanu će doći do otvorenog sukoba - tvrdi on.



Sličnu analizu objavio je i izraelski vojnoobaveštajni portal Debka, koji postavlja pitanje da li će „prvi rat u Trampovoj eri biti sukob Srbije s muslimanskim Kosovom“.



Prvi sukob



- Balkanski sukobi devedesetih imali su mnogo scena užasa, ali su završeni američkom podrškom uspostavljanju nezavisnih muslimanskih enklava u južnoj Evropi, dok su teritorije pravoslavnih hrišćana drastično smanjene. Dok statua Bila Klintona stoji u centru Prištine, mogući sukob između Kosova i Srbije mogao bi da bude prvi test za Donalda Trampa. Njegova reakcija u tom trenutku daće nam uvid u to kakav su tajni dogovor Tramp i Putin postigli za zajednički rat protiv islamskog terorizma i sprečavanje muslimanske ekspanzije u Evropi - piše portal.



Ukaz predsednika SAD

IZLAZE IZ TRANSPACIFIČKOG PARTNERSTVA



Tramp je juče potpisao ukaz kojim počinje povlačenje SAD iz trgovinskog sporazuma o Transpacifičkom partnerstvu (TPP) i izjavio da je to „velika stvar za američkog radnika“.

Totalna konfuzija: Rusija tvrdi da je gađala Džihadiste u siriji zajedno sa amerikancima

PENTAGON NEGIRA NAPAD S RUSIMA NA IS, TRAMP GA ŽELI



Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je sinoć da su ruski vojni avioni u Siriji učestvovali u zajedničkoj misiji s koalicijom na čijem čelu su SAD u napadu na položaje Islamske države (IS).

- Ruske snage u Siriji su u nedelju dobile koordinate položaja IS kod grada Al Baba od SAD putem vruće linije uspostavljene sa sedištem međunarodne koalicije. Danas su dva ruska vojna aviona i dva aviona koalicije predvođeni SAD napali te mete, uništivši nekoliko skladišta municije i depoa s gorivom, kao i ekstremiste i njihovo naoružanje - saopštilo je sinoć rusko ministarstvo.



SAD su to odmah nazvale „glupošću“, a pukovnik američkih vazduhoplovnih snaga Džon Dorijan „propagandom“.



I portparol Pentagona Džef Dejvis je to demantovao:

- Jedini kanal komunikacije između koalicije i Rusije u Siriji je onaj otvoren iz bezbednosnih razloga, da se izbegnu incidenti na sirijskom nebu.



Međutim, potom je Trampov portparol Šon Spajser izjavio da on „želi da sarađuje s Rusijom u borbi protiv IS“:

- Ukoliko postoji način da se borimo protiv IS zajedno s nekom zemljom, bilo da je to Rusija ili neko drugi, i ako imamo zajednički nacionalni interes u tome, to ćemo, naravno, prihvatiti.

Neopalpa donaldtrumpi

MOLJAC NAZVAN PO NOVOM PREDSEDNIKU



Vrsta moljca koja je otkrivena u južnoj Kaliforniji i Meksiku dobila je ime po novom predsedniku SAD Donaldu Trampu. Tek otkrivena vrsta mikromoljca nazvana je neopalpa donaldtrumpi i to zato što kosa moljca podseća na frizuru šefa Bele kuće.

POZIV NA NASILJE Kraljica popa podvila rep

MADONA: NISAM HTELA DA RAZNESEM BELU KUĆU



Pop zvezda Madona pokušala je juče da opravda pretnje Donaldu Trampu, zbog kojih je Tajna služba pokrenula istragu protiv nje.

- Nisam nasilna osoba. Govorila sam metaforično i iznela sam dva pogleda na stvari - jedan je da treba biti pun nade, a drugi da se oseća bes, kako sam se i lično osećala - rekla je ona nakon što su mnogi pozvali da bude privedena zbog pretnji terorizmom.



Dan ranije poručila je hiljadama ljudi:

- Besna sam i razmišljala sam mnogo o tome da dignem u vazduh Belu kuću. Ali znam da to ništa neće promeniti.

