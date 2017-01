PROGNOZA STRATFORA: Propast EU i ID, okršaj Kine i SAD

Teroristička Islamska država biće razbijena u 2017. godini, ali će se ponovo aktivirati Al Kaida, Amerika i Rusija će popraviti odnose, dok će Vašington i Peking biti na ivici sukoba, navode analitičari Stratfora, takozvane CIA u senci.

- SAD će imati više prostora za selektivno nametanje trgovinskih barijera prema Kini, pa će rizik od narastanja trgovinskih čarki s Pekingom osetiti nadaleko i naširoko. Peking će povući svoje trgovinske i bezbednosne poluge, što će uvući SAD u Pacifički teatar - upozorava Stratfor, aludirajući na ulazak SAD u Drugi svetski rat bitkama na Pacifiku.

Predstojeća godina će doneti napredak Rusiji i Evroaziji, ali biće kritična za Evropu.

