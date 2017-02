(VIDEO) PUTINOV PROROČKI GOVOR: Pre deset godina je rekao ŠTA ĆE SE DOGODITI!

Putin je tada dao dijagnozu svetskog poretka i označio povratak Rusije kao sile u međunarodnu arenu.

„Mislim da je Minhenski govor bio moguć, između ostalog, i zato što je do tog trenutka Rusija vratila zapadne kredite koje je Jeljcin morao da uzima sa neverovatno velikim kamatama. Putinov govor može se čitati i ovako — vratili smo vam sve dugove, sad smo gospodari svoje sudbine. I upravo to je iritiralo Zapad koji više nije imao mehanizam uticaja na Rusiju.

Podsetimo, kada je bombardovana Jugoslavija, Jeljcin je uzalud lupao rukom o sto i pretio Klintonu da će ga uhapsiti, kada je morao da traži od njega kredit za žito“, kaže Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnjika, čija se knjiga „Reči koje su promenile svet“, zbornik četiri najznačajnija govora ruskog predsednika, upravo nalazi na kioscima.

Putin je postao prvi lider zemlje od raspada Sovjetskog Saveza koji je nedvosmisleno govorio o najvažnijim pitanjima svetske politike. On je žestoko kritikovao model jednopolarnog sveta, jasno je stavio do znanja da neće biti poslušnik gazdama u Vašingtonu, osudio je širenje NATO-a na Istok i rešavanje sukoba uz primenu sile.

