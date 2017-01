(VIDEO) PROTEST: Tajna služba privodi Madonu zbog pretnji Trampu

VAŠINGTON - Tajna služba čiji je jedini zadatak da brine o bezbednosti predsednika Amerike pokrenuće istragu protiv pevačice Madone (58), koja je izjavila da želi da digne Belu kuću u vazduh!



Kraljica popa je na protestu u Vašingtonu nastavila prostačkim rečima da vređa 45. predsednika Amerike.

Ženski marš je održan u više američkih i svetskih gradova dan posle inauguracije Donalda Trampa.

Obraćajući se prisutnima, Madona je psovala kao kočijaš, zbog čega su televizije koje su direktno prenosile protest bile prinuđene da se izvinjavaju svojim gledaocima.

