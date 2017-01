PUCNJAVA U ISTANBULU: Nema veze sa terorizmom, već je u pitanju osveta

Pema navodima agencije najmanje jedna osoba je poginula, a dve su povređene u napadu. Napad se desio u poznatom restoranu u istorijskoj četvrti grada kod tvrđave Anadolu Hisar, na azijskoj strani Istanbula.

#Multiple #injuries reported after an #attacker opens #fire in a #restaurant in #Istanbul 's #Beykoz , motive unclear local media pic.twitter.com/y8pu09vmpV

Prema nekim izveštajima jedini napadač je uhapšen. Po drugim izveštajima ovo nije bio teroristički napad, već osveta za ubistvo oca pre deset godina.

