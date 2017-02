PUKOVNIKOVE PROROČKE REČI: Ostvaruju se najmračnija Gadafijeva predviđanja

Šest godina posle "arapskog proleća" Libija je od najbogatijih zemalja u Africi postala ratom opustošena zemlja koja živi praktično bez centralne vlade.

Nekada prosperitetni Libijci svakodnevno se suočavaju sa nestašicom hrane, goriva i lekova, nestankom električne energije. Zauzeti preraspodelom moći, novi lideri nisu u stanju da ujedine zemlju i započnu rekonstrukciju infrastrukture i privrede.

"Gadafi je bio istoričar i revolucionar sa životnim iskustvom. Imao je informacije o pretnjama u regionu Bliskog istoka… Upozoravao je na to još ’80-ih godina, sve je to zabeleženo. I sada se, nažalost, sve što je predvideo tačno ispunjava", rekao je on.

"Ako je problem bio u Gadafijevom odlasku sa vlasti ili (bivšeg iračkog lidera) Sadama Huseina, kako su oni tvrdili, onda zašto se sve to besmisleno razaranje i ubijanje i dalje dešava?“, dodao je El Dam.

Autor: Sputnjik Srbija