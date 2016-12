PUTIN DOMINIRA, TRAMP ŠOKIRA: Pet ličnosti koje su obeležile 2016. godinu

Dominacija ruskog predsednika Vladimira Putina na svetskoj sceni, kao i pobeda Donalda Trampa na izborima u SAD, obeležili su 2016. godinu.



Zato i ne čudi što je Forbs proglasio šefa Kremlja najmoćnijim čovekom na planeti, dok je Tajm milijarderu dao titulu ličnosti godine.



Vladimirove bravure



Putin je bio dežurna babaroga za Zapad - predsednik SAD Barak Obama optužio ga je da je hakovao američke izbore, nemačka kancelarka Angela Merkel da će to uraditi u njenoj zemlji, Fransoa Oland je rekao da Hag treba da mu sudi zbog ratnih zločina... Međutim, bivši agent KGB smejao se na sve to, pokazujući neverovatne diplomatske sposobnosti. Za nekoliko meseci je Tursku, s kojom je bio na ivici rata, od američkog saveznika pretvorio u saradnika Moskve. S Kinom je potpisao trgovinski sporazum koji će izmeniti ekonomiju, oslobađanjem Alepa od džihadista preokrenuo je rat u Siriji, a turbulencije u svetu iskoristio je da Rusiji vrati status supersile.

Donaldova kaubojština



Kad je Tramp objavio da će se kandidovati za predsednika, niko nije očekivao da može da pobedi čak ni unutar Republikanske partije. Ipak, kaubojskim manirima zbrisao je sve protivnike. Pobeda nad Hilari Klinton, što nije predvidela nijedna anketa, šokirala je politički establišment i svet (trijumf je slavljen samo u Rusiji i Srbiji). A Donald je nastavio da šokira i posle izbora. Biznismen je i pre stupanja na funkciju pokazao da ima izuzetne pregovaračke sposobnosti - porukama na Tviteru uspeo je da spusti cenu aviona „F-35“, za koji SAD daju 400 milijardi dolara.



Borisov trijumf



Najveći potres u Evropi izazvao je bregzit - odluka Britanaca da njihova zemlja istupi iz Evropske unije. Odluka je bila toliko neočekivana da su bregzitovci nakon prvih rezultata, oko ponoći tog 23. juna, priznali poraz. Međutim, procenti su se promenili tokom noći i do jutra je Boris Džonson, vođa pobornika napuštanja EU, postao pobednik dana. Neobični političar, novinar i istoričar stao je na stranu bregzitovaca da bi napakostio stranačkom kolegi i drugu iz studentskih dana Dejvidu Kameronu, ali trijumfovao je. Doduše, nije uspeo i da mu preuzme poziciju - Kamerona je na mestu premijera zamenila Tereza Mej, ali Džonson je nagrađen mestom šefa diplomatije.



Angelina borba



Odlazeću godinu obeležila je i Merkelova. Za nju to nije bilo doba trijumfa - zbog politike otvorenih vrata za izbeglice popularnost joj je drastično pala, bregzit je uzdrmao ideju ujedinjene Evrope, u koju čvrsto veruje, a teroristički napadi potresli su zemlju. Ipak, najmoćnija žena sveta nije poklekla, već je rešila da se suoči s tim. Jasno je rekla da ne odustaje od humane politike prema žrtvama ratova, da će se suprotstaviti i Putinu i Trampu, kao i da će se upustiti u borbu za četvrti mandat na izborima u 2017. godini. Zbog toga su je mnoge zapadne kolege nazvale „novom liderkom slobodnog sveta“.



Panišerova odmazda



Na čelo Filipina 30. juna stigao je Rodrigo Duterte, nazvan Panišer po stripovskom i filmskom antiheroju zbog surovosti prema kriminalcima. Ovaj advokat je za dve decenije grad Davao od azijske prestonice ubistava pretvorio u najsigurnije mesto u tom delu sveta i time stekao popularnost. Za taj uspeh bio je zaslužan neverovatan recept - dao je policajcima pravo da dilere i narkomane ubijaju na ulici bez suđenja, a na njih je slao i odrede smrti. Čak je, kaže, i sam ubijao. Iste metode upotrebio je i otkako je na čelu države, a rezultat je zaista neverovatan - 6.095 ubijenih, dok se više od 20.000 njih predalo policiji i otišlo u zatvor.

Odlazak

OBAMA NAJVEĆI GUBITNIK



Kad je Barak Obama pre osam godina pobedio na izborima, svet ga je dočekao sa oduševljenjem. „Obamamanija“ mu je obezbedila i Nobelovu nagradu za mir na veresiju. Međutim, za njegova dva mandata Amerika je vodila čak devet ratova, a polako je izgubila i status jedine svetske supersile. Osim toga, glasanjem za Donalda Trampa, a ne za njegovog kandidata Hilari Klinton, Amerikanci su mu poručili da nisu zadovoljni onim što je uradio u Beloj kući, pa funkciju predsednika SAD napušta kao najveći gubitnik 2016. godine.

Autor: Reuters